AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на приобретение "Purchase vulnerability scanner Qualys".



Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected], либо по номеру (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.



Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 15 октября 2019 года.