AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на приобретение "Purchase vulnerability scanner Qualys".
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected], либо по номеру (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 15 октября 2019 года.
Президент Азербайджана прибыл в Туркменистан для участия в саммите СНГ
МИД Азербайджана исключил главреда польского агентства Glob-Press из "черного списка" по Карабаху
Президент Алиев провел переговоры с министрами из Австрии и Турции
Баку поддерживает подписание проекта обращения к мировому сообществу по случаю 75-летия Победы над фашизмом – глава МИД
Розничный рынок лекарств в Азербайджане оценивается в $1,5 млрд
Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 годы получили писатели из Польши и Австрии
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
В Тегеране заявили о возможном полном прекращении выполнения обязательств по СВПД через три месяца
Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана
Китай намерен добиваться отмены американских санкций против перевозчика COSCO - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«Дом русской книги» в Азербайджане отмечает свое десятилетие
Главный директор AccessBank-а: "У нас есть ответы на все ваши вопросы" - ИНТЕРВЬЮ
Прими участие в тренинге и стань ИТ специалистом одного из ведущих банков!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго