Баку поддерживает подписание проекта обращения к мировому сообществу по случаю 75-летия Победы над фашизмом – глава МИД

Баку считает важным подписание «Проекта обращения глав СНГ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг к народам Содружества и мировому сообществу глав государств», заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Хотел бы подчеркнуть важность подписания решения «Проекта обращения». В преддверии 75-летия Победы в ВОВ следует особо отметить на большой вклад Азербайджана и азербайджанского народа в победу над фашизмом»,- отметил Мамедъяров в ходе выступления на заседании СМИД в Ашхабаде в узком составе.
Министр напомнил, что в ВОВ приняло участие более 600 тыс. представителей Азербайджана, более половины из которых погибли и без вести пропали в зонах боевых действий.
«В борьбе с фашизмом азербайджанский народ проявил героизм, мужество и самоотверженность не только на передовой, но и в тылу. Бакинская нефть сыграла незаменимую роль в победе во время Второй мировой войны. Во время войны 1941-1945 годов более 70% нефти, добываемой в Советском Союзе, 80% бензина и 90% моторного масла приходилось на Азербайджан»,- подчеркнул он.
Министр отметил, что считает подписание проекта обращения «особо важным в борьбе с нацистской идеологией, включая установку памятников и мемориалов и пропаганду расизма».
Ф.Исазаде
Президент Азербайджана прибыл в Туркменистан для участия в саммите СНГ
МИД Азербайджана исключил главреда польского агентства Glob-Press из "черного списка" по Карабаху
Президент Алиев провел переговоры с министрами из Австрии и Турции
"Газпром нефть" из-за ОПЕК+ снижает добычу на старых активах - Хантос, Ноябрьскнефтегаз, Славнефть
Regal Petroleum в III квартале увеличила среднесуточную добычу на Украине на 2,4%
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
В Тегеране заявили о возможном полном прекращении выполнения обязательств по СВПД через три месяца
Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана
Китай намерен добиваться отмены американских санкций против перевозчика COSCO - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«Дом русской книги» в Азербайджане отмечает свое десятилетие
Главный директор AccessBank-а: "У нас есть ответы на все ваши вопросы" - ИНТЕРВЬЮ
Прими участие в тренинге и стань ИТ специалистом одного из ведущих банков!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго