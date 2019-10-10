Баку поддерживает подписание проекта обращения к мировому сообществу по случаю 75-летия Победы над фашизмом – глава МИД

Баку считает важным подписание «Проекта обращения глав СНГ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг к народам Содружества и мировому сообществу глав государств», заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Хотел бы подчеркнуть важность подписания решения «Проекта обращения». В преддверии 75-летия Победы в ВОВ следует особо отметить на большой вклад Азербайджана и азербайджанского народа в победу над фашизмом»,- отметил Мамедъяров в ходе выступления на заседании СМИД в Ашхабаде в узком составе.

Министр напомнил, что в ВОВ приняло участие более 600 тыс. представителей Азербайджана, более половины из которых погибли и без вести пропали в зонах боевых действий.

«В борьбе с фашизмом азербайджанский народ проявил героизм, мужество и самоотверженность не только на передовой, но и в тылу. Бакинская нефть сыграла незаменимую роль в победе во время Второй мировой войны. Во время войны 1941-1945 годов более 70% нефти, добываемой в Советском Союзе, 80% бензина и 90% моторного масла приходилось на Азербайджан»,- подчеркнул он.

Министр отметил, что считает подписание проекта обращения «особо важным в борьбе с нацистской идеологией, включая установку памятников и мемориалов и пропаганду расизма».

Ф.Исазаде