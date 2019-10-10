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Социум 10.10.2019 17:47

Баку поддерживает подписание проекта обращения к мировому сообществу по случаю 75-летия Победы над фашизмом – глава МИД

Баку считает важным подписание «Проекта обращения глав СНГ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг к народам Содружества и мировому сообществу глав государств», заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Хотел бы подчеркнуть важность подписания решения «Проекта обращения». В преддверии 75-летия Победы в ВОВ следует особо отметить на большой вклад Азербайджана и азербайджанского народа в победу над фашизмом»,- отметил Мамедъяров в ходе выступления на заседании СМИД в Ашхабаде в узком составе.

Министр напомнил, что в ВОВ приняло участие более 600 тыс. представителей Азербайджана, более половины из которых погибли и без вести пропали в зонах боевых действий.

«В борьбе с фашизмом азербайджанский народ проявил героизм, мужество и самоотверженность не только на передовой, но и в тылу. Бакинская нефть сыграла незаменимую роль в победе во время Второй мировой войны. Во время войны 1941-1945 годов более 70% нефти, добываемой в Советском Союзе, 80% бензина и 90% моторного масла приходилось на Азербайджан»,- подчеркнул он.

Министр отметил, что считает подписание проекта обращения «особо важным в борьбе с нацистской идеологией, включая установку памятников и мемориалов и пропаганду расизма».

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОВ, ПОБЕДА, ВКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]