Дагестанский «Батыр Бройлер» планирует экспорт мяса птицы в Азербайджан

Дагестанское предприятие «Батыр Бройлер» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень 2019» в Москве планирует подписать соглашение о поставках мяса птицы в Азербайджан, сообщают российские СМИ.
По словам министра Сельхозпрода Дагестана Абзагира Гусейнова, республика существенно повысила объемы экспорта продукции.
Глава ведомства отметил, что Дагестан вошел в реализацию проекта по экспорту продукции АПК.
По его словам, только по поставкам баранины за пределы РФ Дагестан на треть перевыполнил план и экспортировал с начала 2019 года 2 тыс. тонн.
Б.Рустамбеков
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