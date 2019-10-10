Дагестанский «Батыр Бройлер» планирует экспорт мяса птицы в Азербайджан

Дагестанское предприятие «Батыр Бройлер» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень 2019» в Москве планирует подписать соглашение о поставках мяса птицы в Азербайджан, сообщают российские СМИ.

По словам министра Сельхозпрода Дагестана Абзагира Гусейнова, республика существенно повысила объемы экспорта продукции.

Глава ведомства отметил, что Дагестан вошел в реализацию проекта по экспорту продукции АПК.

По его словам, только по поставкам баранины за пределы РФ Дагестан на треть перевыполнил план и экспортировал с начала 2019 года 2 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков