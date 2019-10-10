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АПК 10.10.2019 18:05

Дагестанский «Батыр Бройлер» планирует экспорт мяса птицы в Азербайджан

Дагестанское предприятие «Батыр Бройлер» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень 2019» в Москве планирует подписать соглашение о поставках мяса птицы в Азербайджан, сообщают российские СМИ.

По словам министра Сельхозпрода Дагестана Абзагира Гусейнова, республика существенно повысила объемы экспорта продукции.

Глава ведомства отметил, что Дагестан вошел в реализацию проекта по экспорту продукции АПК.

По его словам, только по поставкам баранины за пределы РФ Дагестан на треть перевыполнил план и экспортировал с начала 2019 года 2 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДАГЕСТАН, ЭКСПОРТ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]