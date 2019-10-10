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Карабахский конфликт 10.10.2019 18:09

Баку не намерен вечно вести переговоры по Карабаху - глава МИД Азербайджана

Баку выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в максимально короткие сроки, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан сторонник урегулирования конфликта в самые короткие сроки»,- отметил Мамедъяров в ходе выступления на заседании СМИД в Ашхабаде в узком составе.

Наряду с этим, Мамедъяров, текст выступления которого распространила пресс-служба МИД, подчеркнул, что «переговоры не могут длиться вечно и не должны служить поддержке ситуации, созданной в результате применения силы, оккупации и этнической чистки».

Он также отметил, что неурегулированные конфликты на пространстве СНГ создают серьезную угрозу региональной стабильности.

«В этой связи, хочу привлечь внимание на необходимость скорейшего мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совбеза ООН и Хельсинского заключительного Акта»,- сказал Мамедъяров.

По его мнению, международные конфликты, этническая чистка и оккупация суверенных территорий являются одним из ключевых факторов увеличения трансграничных угроз, включая терроризм, который угрожает международному миру и безопасности, а также «политической независимости, суверенитету и территориальной целостности всех стран, в том числе Содружества».

«Поэтому вопрос урегулирования неразрешенных конфликтов требует внимания и консолидации усилий всех стран. Поэтому положительный опыт, накопленный СНГ, как организацией, в целом может помочь в решении проблем нашего общего пространства»,- подчеркнул Мамедъяров.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]