Додон пригласил Алиева совершить официальный визит в Молдову

Президент Игорь Додон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Молдову.
Алиев встретился с молдовским коллегой в Ашхабаде.
"Я подтвердил приглашение президенту Азербайджана посетить Молдову с официальным визитом, что станет хорошей возможностью детально обговорить актуальные вопросы молдавско-азербайджанских отношений", - написал Додон на своей страничке в соцсети Facebook.
Молдавский президент отметил, что в рамках беседы стороны подтвердили интерес к дальнейшему продвижению двустороннего политического диалога на различных уровнях и во всех областях.
Додон также отметил, что он рассматривает возможность участия в восьмом Бакинском глобальном форуме, который пройдет в столице Азербайджана 12-14 марта 2020 года.
Говоря о сотрудничестве в торгово-экономической области, президент Молдовы отметил, что, несмотря на определенную положительную тенденцию, которая наметилась в последнее время в двусторонней торговле, приходится констатировать, что данный объем не отражает в полной мере возможности сотрудничества двух государств в данной сфере.
"Это обусловливает необходимость выработки конкретных шагов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Особо подчеркнул наш интерес в реализации совместных инвестиционных проектов, в создании совместных предприятий, участии азербайджанских предпринимателей в работе свободных экономических зон, индустриальных парков, в специализированных выставках в нашей стране, в сотрудничестве в транспортной и энергетической сферах", - отметил президент Молдовы.
Додон также выразил готовность к организации в ближайшее время очередного заседания межправительственной комиссии, и проведения на площадке МПК двустороннего бизнес-форума.
А. Мамедов
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