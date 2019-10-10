Додон пригласил Алиева совершить официальный визит в Молдову

Президент Игорь Додон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Молдову.

Алиев встретился с молдовским коллегой в Ашхабаде.

"Я подтвердил приглашение президенту Азербайджана посетить Молдову с официальным визитом, что станет хорошей возможностью детально обговорить актуальные вопросы молдавско-азербайджанских отношений", - написал Додон на своей страничке в соцсети Facebook.

Молдавский президент отметил, что в рамках беседы стороны подтвердили интерес к дальнейшему продвижению двустороннего политического диалога на различных уровнях и во всех областях.

Додон также отметил, что он рассматривает возможность участия в восьмом Бакинском глобальном форуме, который пройдет в столице Азербайджана 12-14 марта 2020 года.

Говоря о сотрудничестве в торгово-экономической области, президент Молдовы отметил, что, несмотря на определенную положительную тенденцию, которая наметилась в последнее время в двусторонней торговле, приходится констатировать, что данный объем не отражает в полной мере возможности сотрудничества двух государств в данной сфере.

"Это обусловливает необходимость выработки конкретных шагов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Особо подчеркнул наш интерес в реализации совместных инвестиционных проектов, в создании совместных предприятий, участии азербайджанских предпринимателей в работе свободных экономических зон, индустриальных парков, в специализированных выставках в нашей стране, в сотрудничестве в транспортной и энергетической сферах", - отметил президент Молдовы.

Додон также выразил готовность к организации в ближайшее время очередного заседания межправительственной комиссии, и проведения на площадке МПК двустороннего бизнес-форума.

А. Мамедов