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ТЭК 10.10.2019 19:36

Цены на нефть растут на заявлениях главы ОПЕК, Brent торгуется на уровне $58,6 за баррель

Цены на нефть растут в четверг на обещании главы ОПЕК сделать все возможное для предотвращения очередного падения нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров - стартовавшие в Вашингтоне торговые переговоры США и Китая. Американский президент Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что встретится в пятницу в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющим китайскую делегацию на переговорах.

"Важный день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я?" - написал Трамп.

Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с Трампом.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 составила $58,6 за баррель, что на $0,28 (0,42%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,47 (0,89%) - до $53,06 за баррель.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг, что ОПЕК и ее союзники сделают все возможное, чтобы предотвратить избыточное предложение нефти на мировом рынке.

"Нет необходимости бить тревогу, страны ОПЕК и ОПЕК+ привержены тому, чтобы не допустить повторения ситуации", - заявил он в ходе конференции Oil & Money в Лондоне.

Баркиндо отметил, что торговый спор США и Китая омрачает прогнозы спроса на нефть, и неспособность двух стран заключить сделку может стать катастрофой для рынка.

"Мы сохраняем осторожный оптимизм, что соглашение в какой-то форме будет заключено", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]