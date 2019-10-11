Странам СНГ нужно обмениваться опытом в цифровизации экономики и развивать электронную коммерцию - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил проводить в рамках Содружества независимых государств специальные форумы по современным технологиям, по аналогии с действующей в рамках ЕАЭС площадкой.
В ходе заседания совета глав государств СНГ он остановился на теме развития цифровых технологий.
"Во всех странах СНГ также ведется работа по цифровизации экономики. Для получения синергетического эффекта важен обмен опытом и знаниями, а также объединение усилий в рамках содружества. В этой связи предлагаю на регулярной основе проводить специальные форумы СНГ по современным технологиям. Аналогичные меры уже апробируются в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Токаев на заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
Он также упомянул о сфере электронной коммерции, значение которой с каждым годом возрастает. Однако, подчеркнул президент Казахстана, на пространстве СНГ сегмент электронной коммерции пока развит недостаточно хорошо, даже слабо.
"Доля наших государств в общемировом объеме составляет всего лишь 1%. В этой связи предлагаю разработать нормативный документ, который обеспечил бы условия для развития электронной коммерции в рамках содружества", - добавил Токаев.
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