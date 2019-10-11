Бывший глава МИД Киргизии подал в суд на посла Турции в Бишкеке

Бывший министр иностранных дел Киргизии Аскар Айтматов подал в суд на турецкого посла в Бишкеке Женгиза Камиля Фырата.

Киргизский дипломат требует от посла Турции опровержения заявлений о его причастности к организации сторонников оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена "ФЕТО", признанной турецкими властями террористической, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

В исковом заявлении говорится, что, "подобное публичное обвинение в соучастии в тяжком преступлении в адрес граждан страны пребывания совершенно недопустимо для дипломата".

В июле Айтматов через СМИ обратился к Фырату и потребовал от него извинений за то, что тот назвал его членом "ФЕТО".

"Я понес моральный ущерб и оцениваю ваши действия как попытку диверсии против меня. Я требую, чтобы вы прекратили клеветать на меня и жду ваших извинений", - говорилось в заявлении бывшего главы МИД Киргизии.

Скандал связан с призывами турецкой страны закрыть в Киргизии сеть школ "Сапат", открытых при поддержке движения "ФЕТО".

"Я рассказал вам, что закрытие школ "Сапат" - сложная тема для Киргизии, потому что большинство детей киргизской интеллигенции учатся в этих лицеях, и альтернативы им нет. Вы использовали мое мнение против меня. В таком случае, вы считаете членами "ФЕТО" еще 15 тыс. детей и их родителей, а также президента Киргизии, спикера парламента, премьер-министра, министра образования и других, благодаря которым школы "Сапат" по-прежнему работают", - заявил Айтматов, обращаясь к Фырату.

Посольство Турции в Бишкеке назвало обращение бывшего киргизского министра "крайне несущественным и безуровневым письмом".

Турецкий посол, обращаясь к властям Киргизии, неоднократно поднимал вопрос о функционировании в республике сети школ "Сапат", которая, по его словам, финансирует деятельность сторонников оппозиционного турецкого богослова Гюлена.

"ФЕТО" - террористическая организация, и мы не считаем правильным поддерживать отношения с ней. Аскар Айтматов сделал свой выбор. Он четко пояснил это, назвав "ФЕТО" "нашими детьми" и сказал о своей поддержке", - прокомментировал заявления Айтматова турецкий дипломат.

"Люди, которые отправляют своих детей учиться в образовательные учреждения "Сапат", должны знать, что часть их денег уходит на финансирование "ФЕТО", - заявил турецкий посол.

Летом 2016 года, после попытки переворота в Турции, в которой власти обвинили проживающего в США Гюлена, Анкара заявила, что работающие на территории Киргизии и других стран школы "Себат", учрежденные при участи фонда Гюлена, несут угрозу безопасности и рекомендовали закрыть их.

В Киргизии отвергли призыв турецкой стороны, приняли решение сохранить сеть школ, но переименовать ее в "Сапат" и ввести в состав учредителей министерство образования республики.

Аскар Айтматов - сын киргизского писателя Чингиза Айтматова. С 1982 по 1994 годы работал в системе МИД Киргизской ССР и Киргизии. В 1996-1998 годы - советник президента Киргизии. В 2002-2005 годах возглавлял МИД Киргизии.

"ФЕТО" - общественное движение, возникшее вокруг идей оппозиционного турецкого богослова и писателя Фетхуллаха Гюлена. Сторонниками движения открыты примерно 1,4 тыс. школ, функционирующих в более 140 странах мира.