Туск верит в возможность достигнуть соглашения по Brexit, ожидает от Лондона конкретных предложений

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
Туск отметил, что после встречи британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром "оба впервые увидели путь к сделке (по Brexit - ИФ)".
В то же время он отметил, что "нет гарантии успеха, и время практически вышло" так как Лондон до сих не представил "осуществимые, реалистичные предложения (по Brexit - ИФ), однако подчеркнул, что "нужно воспользоваться даже небольшим шансом".
Накануне сообщалось, что Джонсон и Варадкар в совместном заявлении по итогам переговоров отметили, что "продолжают верить в то, что соглашение - в интересах всех".
"Они согласны с тем, что существует путь для (достижения - ИФ) возможного соглашения", - отмечается в документе.
Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.
Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.
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