Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0264 GBR   2.1163 TRY   0.2908

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.55 0.96 Brent 59.10 0.78

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.10.2019 16:17

Туск верит в возможность достигнуть соглашения по Brexit, ожидает от Лондона конкретных предложений

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто, сообщил в пятницу телеканал Sky News.

Туск отметил, что после встречи британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром "оба впервые увидели путь к сделке (по Brexit - ИФ)".

В то же время он отметил, что "нет гарантии успеха, и время практически вышло" так как Лондон до сих не представил "осуществимые, реалистичные предложения (по Brexit - ИФ), однако подчеркнул, что "нужно воспользоваться даже небольшим шансом".

Накануне сообщалось, что Джонсон и Варадкар в совместном заявлении по итогам переговоров отметили, что "продолжают верить в то, что соглашение - в интересах всех".

"Они согласны с тем, что существует путь для (достижения - ИФ) возможного соглашения", - отмечается в документе.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


Похожие новости


Туск - Джонсону: quo vadis? Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах - премьер Джонсон Предложения Великобритании по новой сделке не удовлетворили Брюссель - ТВ ЕС готов к любому сотрудничеству с Джонсоном по Brexit, кроме выхода Великобритании из ЕС без сделки - Туск Туск обвинил Джонсона в отсутствии реалистичных предложений по границе Британии с ЕС после Brexit Премьер Британии Джонсон призвал ЕС найти альтернативу плану backstop

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]