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Происшествия 11.10.2019 15:30

В Азербайджане арестованы 4 члена террористической группировки, прошедших подготовку в Афганистане и Сирии - СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обезвредила террористическую группу, участвовавшей в вооруженных конфликтах в Афганистане, Пакистане и Сирии, сообщает отдел по связям с общественностью СГБ.

«При этом решением суда арестованы 4 члена этой группы», - отмечается в сообщении.

В частности, в результате предпринятых мер по международному розыску в Пакистане был задержан гражданин Азербайджана Бахрам Гюльалиев. Он экстрадирован в Азербайджан в октябре 2019 года.

Ведомство отмечает, что Гюльалиев, известный под религиозным псевдонимом «Абу Ибрагим Дагестани», специалист по взрывчатым веществам. Он, в 2003 году нелегально перебрался в Афганистан и вступил в ряды незаконных вооруженных формирований.

«Установлено, что Гюльалиев обеспечивал международные террористические группировки взрывчатыми устройствами, изготовленные из химических элементов, проводил учения по изготовлению взрывчатых устройств и привлекал граждан Азербайджана в вооруженные конфликты за пределами страны»,- говорится в сообщении.

СГБ отмечает, что в результате оперативно-следственных мероприятий выявлены и задержаны еще двое граждан Азербайджана - Тельман Сулейманов, прошедший подготовку в рядах террористических группировок в приграничных районах Афганистана и Пакистана, который впоследствии примкнул к террористам в Сирии, а также Эльчин Гасымов, принимавший участие в боестолкновениях в различных городах Сирии.

Кроме того, задержан ныне лишенный гражданства Азербайджана Раси Аббасов. Следствие выявило его участие в боестолкновениях в рядах преступного объединения в нескольких сирийских городах.

«Аббасов в сентябре 2014 года при помощи проводников перешел из Турции в Сирию и на почве религиозной вражды принимал участие в боестолкновениях в сирийских города Джераблус, Ракка и других»,- отмечается в сообщении СГБ.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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