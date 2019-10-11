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Регион 11.10.2019 15:45

Атакованный иранский танкер продолжает движение через Красное море

Иранский танкер SABITI, ранее в пятницу подвергшийся атаке в акватории Красного моря, движется в юго-восточном направлении со скоростью примерно 17 км/ч, свидетельствуют данные сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов.

По информации сайта, танкер идет своим ходом, буксир ему на помощь не привлекался.

Ранее в пятницу в МИД Ирана подтвердили, что танкер SABITI был дважды атакован в Красном море. В результате в море вылился значительный объем нефти.

В Тегеране в то же время не стали возлагать ответственность за нападение за кого-либо и напомнили, что расследование продолжается.

В свою очередь представитель Пятого флота США, базирующегося в Манаме (Бахрейн), сообщил, что командованию США известно об инциденте с танкером, однако другой информации американская сторона пока предоставить не может.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ТАНКЕР, МОРЕ, ПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]