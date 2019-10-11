Атакованный иранский танкер продолжает движение через Красное море

Иранский танкер SABITI, ранее в пятницу подвергшийся атаке в акватории Красного моря, движется в юго-восточном направлении со скоростью примерно 17 км/ч, свидетельствуют данные сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов.
По информации сайта, танкер идет своим ходом, буксир ему на помощь не привлекался.
Ранее в пятницу в МИД Ирана подтвердили, что танкер SABITI был дважды атакован в Красном море. В результате в море вылился значительный объем нефти.
В Тегеране в то же время не стали возлагать ответственность за нападение за кого-либо и напомнили, что расследование продолжается.
В свою очередь представитель Пятого флота США, базирующегося в Манаме (Бахрейн), сообщил, что командованию США известно об инциденте с танкером, однако другой информации американская сторона пока предоставить не может.
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