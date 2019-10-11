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ТЭК 11.10.2019 15:50

Цены на нефть растут на новости об атаке на иранский танкер, Brent подорожала до $59,7 за баррель

Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов в пятницу на новости о нападении на иранский танкер в Красном море и на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 подорожали на $0,61 (1,03%) - до $59,71 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,76 (1,42%), до $54,31 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,8%.

Представитель МИД Ирана в пятницу подтвердил, что иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море. Танкер был атакован дважды и получил повреждения. Он отметил, что расследование инцидента продолжается, и не стал называть возможных виновников нападения.

Ранее в компании-владельце танкера National Iranian Tanker Company (NITC) сообщили, что на танкере, находившимся примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут, и их причиной, судя по всему, стали ракетные атаки.

"Конечно, реакция рынка на эту новость более умеренная, чем на атаки в Саудовской Аравии, - отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Однако это служит явным напоминанием о том, что Ближний Восток - не самый спокойный регион в мире".

Между тем накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Участники рынка восприняли это как позитивный сигнал, потому что ранее СМИ писали, что такая встреча, которая станет первой на столь высоком уровне с июля, состоится только в случае, если стартовавшие накануне торговые переговоры будут успешными.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]