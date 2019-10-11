Минтруда запустило электронную систему назначения пособий новорожденным

Агентство DOST при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в пятницу презентовало электронную систему единовременного назначения пособий для новорожденных детей.

Заместитель Минтруда Анар Керимов на презентации системы отметил, что переход назначений пособий новорожденным на электронную версию осуществляется в рамках автоматизации до 10 видов выплат и пособий, которые министерство планирует выполнить до конца текущего года.

"Единовременная выплата новорожденным будет выполняться по месту работы родителей (или одного из них). В случае, если оба родителя не работают, то они должны будут передать соответствующие документы в Государственный фонд соцзащиты для получения пособий", - отметил Керимов на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил замминистра, система начала осуществлять выплаты для детей, рождённых после 1 октября 2019 года.

"В прошлом году выплаты новорожденным охватили 130 тыс. человек. За 9 месяцев этого года их число составило 90 тысяч", - добавил Керимов.

В текущем году в рамках социальной реформы, размер выплаты новорожденным была увеличена со 109 манатов до 200 манатов.

Х.Насирзаде