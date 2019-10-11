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Дальнее зарубежье 11.10.2019 16:16

Члены экипажа разбившегося в ДРК самолета были выходцами из Восточной Европы - СМИ

Все четверо членов экипажа военно-транспортного самолета Ан-72, разбившегося в демократической республике Конго, были выходцами из Восточной Европы, сообщили в пятницу африканские СМИ.

В сообщениях не указывается их гражданство. По информации конголезских журналистов, самолет перевозил, в частности, автомобиль президента ДРК Феликса Чисекеди. На борту находились трое сотрудников службы безопасности президента и его личный шофер.

Ан-72 пропал с радаров и перестал выходить на связь с центром управления гражданской авиацией ДРК 10 октября в 19:00 - через 59 минут после взлета.

По данным СМИ, на утро местные жители обнаружили обломки пропавшего накануне самолета, выполнявшего рейс из города Гома в Киншасу.

Между тем представитель посольства РФ в ДРК Наталья Кононова подтвердила "Интерфаксу", что на борту разбившегося Ан-72 были россияне. "Посольство подтверждает информацию, что среди членов экипажа были российские граждане. Сейчас мы уточняем их количество", - сказала Кононова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФРИКА, АВИАКАТАСТРОФА, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]