Члены экипажа разбившегося в ДРК самолета были выходцами из Восточной Европы - СМИ

Все четверо членов экипажа военно-транспортного самолета Ан-72, разбившегося в демократической республике Конго, были выходцами из Восточной Европы, сообщили в пятницу африканские СМИ.
В сообщениях не указывается их гражданство. По информации конголезских журналистов, самолет перевозил, в частности, автомобиль президента ДРК Феликса Чисекеди. На борту находились трое сотрудников службы безопасности президента и его личный шофер.
Ан-72 пропал с радаров и перестал выходить на связь с центром управления гражданской авиацией ДРК 10 октября в 19:00 - через 59 минут после взлета.
По данным СМИ, на утро местные жители обнаружили обломки пропавшего накануне самолета, выполнявшего рейс из города Гома в Киншасу.
Между тем представитель посольства РФ в ДРК Наталья Кононова подтвердила "Интерфаксу", что на борту разбившегося Ан-72 были россияне. "Посольство подтверждает информацию, что среди членов экипажа были российские граждане. Сейчас мы уточняем их количество", - сказала Кононова.
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