ЦБ Азербайджана планирует 14 октября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 14 октября 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 14 октября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней" - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 7 октября - ЦБА привлек 100 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 14 октября установлен 6,26%-7,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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