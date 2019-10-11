В Баку обсудили роль русского языка и литературы в системе высшего образования Азербайджана

9 октября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся круглый стол на тему «Русский язык и литература в системе высшего образования Азербайджана». В формате телемоста его участники обсудили вопросы реализации образовательных программ по изучению русского языка и литературы в вузах, подготовки преподавателей русского языка и предметов на русском языке, а также развития российско-азербайджанского сотрудничества в сфере высшего образования.
В круглом столе приняли участие представители Азербайджанского государственного педагогического университета: профессор, доктор филологических наук Фикрет Рзаев; профессор, доктор филологических наук Лейла Везирова, представители Бакинского Славянского университета: профессор, доктор филологических наук Рафик Новрузов; профессор, доктор филологических наук Тельман Джафаров; профессор, главный редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» Флора Наджи, а также представители с российской стороны Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.
Принятые в ходе обсуждения выводы ученых призваны способствовать дальнейшему развитию академической мобильности и совместной реализации образовательных программ.
1-3. Круглый стол в РИКЦ на тему «Русский язык и литература в системе высшего образования Азербайджана
Военная операция Турции не нарушит территориальную целостность Сирии – МИД Азербайджана
Баку и Брюсселем в ноябре могут продолжить переговоры по соглашению о партнерстве
Евросоюз согласовал ряд приоритетов с Азербайджаном в рамках Восточного партнерства
ЦБ Азербайджана планирует 14 октября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
BP управится с продажей активов на $10 млрд за один год вместо двух
Турецкий НПЗ SOCAR с 2020г расширит ассортимент нефти, закупаемой для переработки
Минтруда запустило электронную систему назначения пособий новорожденным
В Азербайджане арестованы 4 члена террористической группировки, прошедших подготовку в Афганистане и Сирии - СГБ
Минздрав Азербайджана направит свыше 3 млн манатов на закупку вакцин против инфекционных заболеваний
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
Внешний госдолг Грузии за 9 месяцев снизился на 1,4%
Туск верит в возможность достигнуть соглашения по Brexit, ожидает от Лондона конкретных предложений
Члены экипажа разбившегося в ДРК самолета были выходцами из Восточной Европы - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго