Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0264 GBR   2.1163 TRY   0.2908

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.55 0.96 Brent 59.10 0.78

Погода в Баку

  ночь день

11.10.2019 16:27

В Баку обсудили роль русского языка и литературы в системе высшего образования Азербайджана

9 октября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся круглый стол на тему «Русский язык и литература в системе высшего образования Азербайджана». В формате телемоста его участники обсудили вопросы реализации образовательных программ по изучению русского языка и литературы в вузах, подготовки преподавателей русского языка и предметов на русском языке, а также развития российско-азербайджанского сотрудничества в сфере высшего образования.

В круглом столе приняли участие представители Азербайджанского государственного педагогического университета: профессор, доктор филологических наук Фикрет Рзаев; профессор, доктор филологических наук Лейла Везирова, представители Бакинского Славянского университета: профессор, доктор филологических наук Рафик Новрузов; профессор, доктор филологических наук Тельман Джафаров; профессор, главный редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» Флора Наджи, а также представители с российской стороны Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

Принятые в ходе обсуждения выводы ученых призваны способствовать дальнейшему развитию академической мобильности и совместной реализации образовательных программ.

1-3. Круглый стол в РИКЦ на тему «Русский язык и литература в системе высшего образования Азербайджана

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]