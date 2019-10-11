В Баку обсудили роль русского языка и литературы в системе высшего образования Азербайджана

9 октября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся круглый стол на тему «Русский язык и литература в системе высшего образования Азербайджана». В формате телемоста его участники обсудили вопросы реализации образовательных программ по изучению русского языка и литературы в вузах, подготовки преподавателей русского языка и предметов на русском языке, а также развития российско-азербайджанского сотрудничества в сфере высшего образования.

В круглом столе приняли участие представители Азербайджанского государственного педагогического университета: профессор, доктор филологических наук Фикрет Рзаев; профессор, доктор филологических наук Лейла Везирова, представители Бакинского Славянского университета: профессор, доктор филологических наук Рафик Новрузов; профессор, доктор филологических наук Тельман Джафаров; профессор, главный редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» Флора Наджи, а также представители с российской стороны Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

Принятые в ходе обсуждения выводы ученых призваны способствовать дальнейшему развитию академической мобильности и совместной реализации образовательных программ.

1-3. Круглый стол в РИКЦ на тему «Русский язык и литература в системе высшего образования Азербайджана