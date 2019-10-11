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Дальнее зарубежье 11.10.2019 19:27

GM призывает UAW ускорить процесс переговоров на фоне продолжающейся забастовки

Американский автомобилестроительный концерн General Motors (GM) призывает представителей Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) ускорить процесс обсуждения нового трудового соглашения сроком на четыре года, которое положит конец забастовке рабочих на заводах GM в США, следует из письма, на которое ссылается The Wall Street Journal.

В письме, направленном главным переговорщиком GM Скоттом Сэндфером вице-президенту UAW Терри Диттсу, говорится, что компания призывает профсоюз к круглосуточным обсуждениям, чтобы заключить соглашение.

"Прошло четыре дня с тех пор, как мы сделали вам последнее всеобъемлющее предложение", - сказано в письме.

"Это предложение было искренней попыткой разрешить вопросы, поднятые в ходе переговоров", - пишет Сэндфер.

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра в среду встретилась с президентом UAW Гэри Джонсом, чтобы ускорить застопорившиеся переговоры, говорится в письме GM.

Диттс сказал в минувшие выходные, что переговорная ситуация ухудшилась, так как автопроизводитель сделал предложение, которое уже было отвергнуто профсоюзом, лишь слегка его изменив, пишет Dow Jones.

Забастовка работников GM привела к остановке работы более 30 заводов концерна на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase оценил потери GM за первые две недели забастовки более чем в $1 млрд.

Остановка производства на заводах GM, которая, по мнению аналитиков, негативно отразится на результатах концерна за третий квартал, также ставит под угрозу оптимистичный прогноз компании на второе полугодие. Весной топ-менеджеры GM сказали инвесторам, что ожидают восстановления показателей в третьем и четвертом кварталах на фоне роста производства новых автомобилей класса SUV и пикапов.

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Тэги: GM, ЗАБАСТОВКА, ПРОФСОЮЗ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]