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Дальнее зарубежье 11.10.2019 19:45

NASA скорбит в связи со смертью космонавта Леонова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью 11 космонавта Алексея Леонова.

"Мы опечалены смертью легендарного космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, побывавшим в открытом космосе 18 марта 1965 года", - сообщается в Twitter NASA.

В организации отмечают, что Леонов своим выходом в вакуум начал историю внекорабельной деятельности в космонавтике.

11-й космонавт Алексей Леонов скончался накануне в Москве на 86-м году жизни. Он был первым человеком, вышедшим в космос.

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Тэги: США, РОССИЯ, КОСМОС, ЛЕОНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]