NASA скорбит в связи со смертью космонавта Леонова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью 11 космонавта Алексея Леонова.

"Мы опечалены смертью легендарного космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, побывавшим в открытом космосе 18 марта 1965 года", - сообщается в Twitter NASA.

В организации отмечают, что Леонов своим выходом в вакуум начал историю внекорабельной деятельности в космонавтике.

11-й космонавт Алексей Леонов скончался накануне в Москве на 86-м году жизни. Он был первым человеком, вышедшим в космос.