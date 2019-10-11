NASA скорбит в связи со смертью космонавта Леонова

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью 11 космонавта Алексея Леонова.
"Мы опечалены смертью легендарного космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, побывавшим в открытом космосе 18 марта 1965 года", - сообщается в Twitter NASA.
В организации отмечают, что Леонов своим выходом в вакуум начал историю внекорабельной деятельности в космонавтике.
11-й космонавт Алексей Леонов скончался накануне в Москве на 86-м году жизни. Он был первым человеком, вышедшим в космос.
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