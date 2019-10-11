Министр обороны Германии пообещала странам Балтии защиту от возможной военной угрозы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила Латвию, что в сфере безопасности она может рассчитывать на ФРГ.
"Латвия стопроцентно может положиться на НАТО как на надежного союзника", -заявила Крамп-Карренбауэр в пятницу журналистам в Риге.
Она напомнила, что Германия сотрудничает с Латвией и Балтией в целом и является их союзником по НАТО, а пятая статья договора НАТО для Германии является абсолютно обязательной.
Министр также отметила, что Германия в странах Балтии участвует в различных оборонных мероприятиях, в том числе входит в состав боевой группы альянса в Литве и участвует в патрулировании воздушного пространства.
"Несомненно, что мы это сотрудничество продолжим", - подчеркнула министр.
Крамп-Карренбауэр добавила, что в настоящее время продолжаются дискуссии о будущем НАТО, и она со своим латвийской коллегой Артисом Пабриксом согласовала общие позиции по оценке международной ситуации и будущим задачам альянса.
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