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Дальнее зарубежье 11.10.2019 20:04

Министр обороны Германии пообещала странам Балтии защиту от возможной военной угрозы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила Латвию, что в сфере безопасности она может рассчитывать на ФРГ.

"Латвия стопроцентно может положиться на НАТО как на надежного союзника", -заявила Крамп-Карренбауэр в пятницу журналистам в Риге.

Она напомнила, что Германия сотрудничает с Латвией и Балтией в целом и является их союзником по НАТО, а пятая статья договора НАТО для Германии является абсолютно обязательной.

Министр также отметила, что Германия в странах Балтии участвует в различных оборонных мероприятиях, в том числе входит в состав боевой группы альянса в Литве и участвует в патрулировании воздушного пространства.

"Несомненно, что мы это сотрудничество продолжим", - подчеркнула министр.

Крамп-Карренбауэр добавила, что в настоящее время продолжаются дискуссии о будущем НАТО, и она со своим латвийской коллегой Артисом Пабриксом согласовала общие позиции по оценке международной ситуации и будущим задачам альянса.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]