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Дальнее зарубежье 11.10.2019 20:40

Шеф Пентагона призвал турецкого коллегу остановить операцию в Сирии

Глава Пентагона США Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар обсудили по телефону проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии, сообщает в пятницу представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара.

"Вчера министр обороны Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар провели разговор по телефону, в ходе которого они обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии. Министр обороны Эспер четко дал понять, что США выступают против нескоординированных действий Турции, поскольку они ставят под угрозу процесс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ)", - говорится в ее заявлении, размещенном в Twitter.

По ее словам, Эспер выразил обеспокоенность, что действия Турции "могут нанести вред военнослужащим США в Сирии". Она отметила, что США вновь призывают Турцию отказаться от операции на северо-востоке Сирии.

"В ходе разговора министр обороны Эспер призвал Турцию прекратить (военные -ИФ) действия на северо-востоке Сирии, чтобы повысить вероятность того, что США, Турция и наши партнеры смогут выработать общий подход по деэскалации ситуации, пока она не стала непоправимой", - подчеркивается в нем.

Разговор состоялся в четверг, однако Пентагон США о нем сообщает в пятницу.

Ранее США уже заявляли о том, что выступают против этой операции. Против нее также высказались в ЕС. Россия выразила обеспокоенность ситуацией на северо-востоке Турции, призвала стороны к сдержанности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и игиловцев в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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