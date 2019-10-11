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Регион 11.10.2019 21:25

Турецкая лира дешевеет на фоне сомнений РФ в успешности операции Анкары на севере Сирии

Турецкая лира продолжает дешеветь в пятницу, завершая неделю снижением, на фоне негативной международной оценки решения Анкары о проведении военной операции против курдов на севере Сирии.

Курс лиры упал до 5,88 лиры/$1 после того, как президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что не уверен в способности Турции взять ситуацию в регионе под контроль.

По данным на 18:25 курс составляет 5,8695 лиры/$1, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

С начала этой недели курс лиры упал почти на 3%. Турецкие госбанки продали не менее $3,5 млрд, чтобы поддержать лиру на этой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Лишь в четверг валютные интервенции составили $1,5 млрд, говорят источники.

Доходность двухлетних облигаций Турции в пятницу подскочила на 22 базисных пункта (б.п.) - до 15,05% годовых.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

В то же время сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Турции за проведение военной операции против курдов на севере Сирии.

Госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален в пятницу заявила, что на саммите ЕС на следующей неделе будет обсуждаться вопрос, связанный с возможностью санкций против Турции в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВАЛЮТА, ОБЛИГАЦИИ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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