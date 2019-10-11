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Дальнее зарубежье 11.10.2019 21:48

Трамп положительно оценил ход переговоров с Китаем, встретится с вице-премьером Лю Хэ

Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров с Китаем, проходящих в Вашингтоне, что поддержало рост американского рынка акций в пятницу.

"Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп в Твиттере. Он отметил "более теплую, чем в недавнем прошлом" атмосферу проходящих переговоров.

"Сегодня я встречусь с вице-премьером Госсовета Лю Хэ. Всем бы хотелось увидеть что-то важное", - написал Трамп.

В другом твите он отметил важность того, что торговое соглашение с КНР не требует "прохождения через длительный и очень политически сложный процесс одобрения Конгрессом".

"Когда сделка будет согласована, я просто подпишу ее сам от лица нашей страны. Быстро и чисто!", - написал Трамп.

Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, встреча Трампа с Лю Хэ состоится в 14:45 (21:45 по МСК). Она будет закрыта для прессы.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]