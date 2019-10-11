Трамп положительно оценил ход переговоров с Китаем, встретится с вице-премьером Лю Хэ

Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров с Китаем, проходящих в Вашингтоне, что поддержало рост американского рынка акций в пятницу.
"Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп в Твиттере. Он отметил "более теплую, чем в недавнем прошлом" атмосферу проходящих переговоров.
"Сегодня я встречусь с вице-премьером Госсовета Лю Хэ. Всем бы хотелось увидеть что-то важное", - написал Трамп.
В другом твите он отметил важность того, что торговое соглашение с КНР не требует "прохождения через длительный и очень политически сложный процесс одобрения Конгрессом".
"Когда сделка будет согласована, я просто подпишу ее сам от лица нашей страны. Быстро и чисто!", - написал Трамп.
Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, встреча Трампа с Лю Хэ состоится в 14:45 (21:45 по МСК). Она будет закрыта для прессы.
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