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СНГ 11.10.2019 22:15

Россия официально предложит перенести из Нью-Йорка сессии Первого комитета ГА ООН - замглавы делегации РФ

Россия намерена в пятницу внести на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН документ с предложением о переносе сессий комитета из США в Женеву или Вену в связи с невыдачей ряду делегаций американских виз, сообщил замглавы делегации РФ, зампостпреда РФ при отделении в Женеве Андрей Белоусов.

"Сегодня мы намерены представить один из наших документов, который мы собираемся внести на рассмотрение Первого комитета. Это процедурное решение по переносу работы комитета с нью-йоркской площадки на другую альтернативную площадку в рамках системы ООН. То есть либо в Вену, либо в Женеву", - сказал он российским журналистам в ООН.

Он отметил, что Россия "будет это предлагать как официальное решение первого комитета".

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

О том, что Россия ожидает от Секретариата ООН оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз ряду делегаций для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи, заявил позже в пятницу глава делегации Первого комитета, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Вдобавок к подрыву международных договоренностей они (американцы - ИФ) начали уже физически блокировать нашу с вами работу, почему-то решив, что они могут определять, кто из нас с вами достоин прибыть в нашу с вами штаб-квартиру в Нью-Йорке, а кто - нет. Такая дискриминация абсолютно недопустима. Будем и далее добиваться от Секретариата ООН оперативного решения этого вопроса", - сказал он, выступая на общих прениях в Первом комитете.

Ермаков предложил делегациям продолжить дискуссии "на позитивной ноте", "конечно же, при условии, что страна, принимающая штаб-квартиру ООН, не будет трусливо и противоправно закрывать нам всем доступ в нашу с вами штаб-квартиру".

На прошлой неделе зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский поставил в ООН вопрос о переносе следующей сессии первого комитета Генассамблеи за пределы США, в Вену или Женеву.

"В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению - ИФ) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например, в Вене или Женеве", - заявил Полянский, выступая в четверг на Первом комитете ГА ООН по вопросам процедуры.

В минувший понедельник Белоусов сообщил "Интерфаксу", что семеро членов делегации РФ пока не получили визы США для участия в сессии комитета.

Белоусов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы Первый комитет не начинал свою официальную работу, пока США не выдадут визы членам российской делегации.

Во вторник стало известно, что Первый комитет пришел к консенсусному решению и начнет свою работу по ограниченному кругу вопросов при условии, что вопрос с невыдачей США виз ряду делегаций не будет оставлен без внимания, в том числе со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, КОМИТЕТ, ПЕРЕНОС


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