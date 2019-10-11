Алиев и Пашинян обсудили карабахское урегулирование во время ужина по итогам саммита СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян пообщались во время официального ужина по итогам встречи глав государств СНГ в Ашхабаде.
"Алиев и Пашинян сидели рядом, поговорили о перспективах карабахского урегулирования", - сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.
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