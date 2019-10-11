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Карабахский конфликт 11.10.2019 20:56

Алиев и Пашинян обсудили карабахское урегулирование во время ужина по итогам саммита СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян пообщались во время официального ужина по итогам встречи глав государств СНГ в Ашхабаде.

"Алиев и Пашинян сидели рядом, поговорили о перспективах карабахского урегулирования", - сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИДЕРЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]