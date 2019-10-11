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Дальнее зарубежье 11.10.2019 22:40

Турецкая сухопутная операция в Сирии немасштабная - американский военачальник

Масштабы сухопутной составляющей военной операции, проводимой Анкарой против курдов на севере Сирии, пока сравнительно невелики, заявил в пятницу председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Операция сравнительно небольшая в том, что касается задействованных сухопутных сил", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Милли оценил в несколько сотен число бойцов турецкой армии непосредственно участвующих в боестолкновениях. Их поддерживают еще несколько тысяч сирийских военизированных формирований.

Американский военачальник напомнил, что Турция в ходе операции достаточно активно наносит авиаудары и применяет артиллерию. В ряде случаев турецкие военные обстреливают позиции противника из танков.

Турция начала операцию на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]