Кабул готов расширить сотрудничество с SOCAR в вопросе импорта топлива в Афганистан

Афганистан заинтересован в расширении сотрудничества с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в вопросе закупок топлива.
Данный вопрос обсуждался в пятницу в Баку на встрече президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и министра торговли и промышленности Афганистана Аджмала Ахмади, сообщает Госнефтекомпания.
«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Также было отмечено, что Азербайджан занимает важные позиции на рынке поставок нефтепродуктов на топливный рынок Афганистана», - отмечается в сообщении.
Ахмади подчеркнул, что Афганистан заинтересован в диверсификации импорта топлива и готов поднять на новый уровень сотрудничество с SOCAR.
«На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества», - подчеркивается в информации.
А.Азизов
Алиев и Пашинян обсудили карабахское урегулирование во время ужина по итогам саммита СНГ
Военная операция Турции не нарушит территориальную целостность Сирии – МИД Азербайджана
Баку и Брюсселем в ноябре могут продолжить переговоры по соглашению о партнерстве
Evrodizayn создаст электронную систему для приема в детсады в Баку
Минтруда запустило электронную систему назначения пособий новорожденным
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
Турецкая сухопутная операция в Сирии немасштабная - американский военачальник
США разместили дополнительно 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии - Пентагон
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
В Баку обсудили роль русского языка и литературы в системе высшего образования Азербайджана
Компания Bakcell рассказала журналистам о новинках в сфере телекоммуникаций
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго