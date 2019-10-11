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ТЭК 11.10.2019 21:46

Кабул готов расширить сотрудничество с SOCAR в вопросе импорта топлива в Афганистан

Афганистан заинтересован в расширении сотрудничества с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в вопросе закупок топлива.

Данный вопрос обсуждался в пятницу в Баку на встрече президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и министра торговли и промышленности Афганистана Аджмала Ахмади, сообщает Госнефтекомпания.

«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Также было отмечено, что Азербайджан занимает важные позиции на рынке поставок нефтепродуктов на топливный рынок Афганистана», - отмечается в сообщении.

Ахмади подчеркнул, что Афганистан заинтересован в диверсификации импорта топлива и готов поднять на новый уровень сотрудничество с SOCAR.

«На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, АФГАНИСТАН, ТОПЛИВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]