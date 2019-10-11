Кабул готов расширить сотрудничество с SOCAR в вопросе импорта топлива в Афганистан

Афганистан заинтересован в расширении сотрудничества с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в вопросе закупок топлива.

Данный вопрос обсуждался в пятницу в Баку на встрече президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и министра торговли и промышленности Афганистана Аджмала Ахмади, сообщает Госнефтекомпания.

«На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Также было отмечено, что Азербайджан занимает важные позиции на рынке поставок нефтепродуктов на топливный рынок Афганистана», - отмечается в сообщении.

Ахмади подчеркнул, что Афганистан заинтересован в диверсификации импорта топлива и готов поднять на новый уровень сотрудничество с SOCAR.

«На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества», - подчеркивается в информации.

А.Азизов