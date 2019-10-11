SOCAR хочет расширить присутствие на топливно-энергетическом рынке Австрии – глава компании

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в ближайшее время планирует завершить ребрендинг АЗС, купленных в Австрии у компании «A1», заявил президент Госнефтекомпании Ровнаг Абдуллаев.

Такое заявление Абдуллаев сделал в пятницу в Баку на встрече с министром транспорта, инновации и технологий Австрии Андреасом Райххардом, сообщает Госнефтекомпания.

«SOCAR уже провела ребрендинг 2 из 82 АЗС, купленных у компании A1. Ребрендинг остальных АЗС будет завершен в ближайшее время», - сказал Абдуллаев.

По его словам, SOCAR также заинтересована в расширении присутствия на топливно-энергетическом рынке Австрии.

Райххард, в свою очередь, отметил, что австрийские компании проявляют интерес к сектору химической промышленности Азербайджана и готовы осуществить инвестиции в эту сферу.

В связи с этим Абдуллаев подчеркнул, что химпром является одной из приоритетных сфер экономики и перспективные предложения могут быть рассмотрены оперативно.

SOCAR Energy Holding в декабре 2017 года приобрела в Австрии АЗС компании A1 и компанию Pronto Oil, действующую в сфере торговли смазочными маслами.

A1 владела 82 АЗС в Австрии. Компания Pronto Oil Mineralölhandels GmbH, действующая в сфере торговли, расположена в городе Грац.

Для управления этими двумя компаниями SOCAR учредила новую компанию – ООО «SOCAR Energy Austria».

А.Азизов