США, если это потребуется, способны парализовать турецкую экономику, предупредил в пятницу американский министр финансов Стивен Мнучин.
"Мы способны вырубить экономику Турции, если в этом появится необходимость", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Так Мнучин прокомментировал идею введения санкций против Анкары в ответ на ее военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Пока что таких американских санкций нет.
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