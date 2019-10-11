США, если это потребуется, способны парализовать турецкую экономику, предупредил в пятницу американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы способны вырубить экономику Турции, если в этом появится необходимость", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так Мнучин прокомментировал идею введения санкций против Анкары в ответ на ее военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Пока что таких американских санкций нет.