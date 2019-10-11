Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0264 GBR   2.1163 TRY   0.2908

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.55 0.96 Brent 59.10 0.78

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.10.2019 22:12

США при необходимости способны "вырубить" экономику Турции - Мнучин

США, если это потребуется, способны парализовать турецкую экономику, предупредил в пятницу американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы способны вырубить экономику Турции, если в этом появится необходимость", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так Мнучин прокомментировал идею введения санкций против Анкары в ответ на ее военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Пока что таких американских санкций нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНФИН, ТУРЦИЯ, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


США все еще изучают вопрос о введении санкций против Турции за покупку С-400 - Мнучин Глава МИД Ирана сравнил минфин США с тюремным надзирателем Трамп примет решение о расширении списка китайских товаров, облагаемых пошлинами, после встречи с Си Цзиньпином - глава Минфина США Вашингтон и Пекин договорились не повышать торговые тарифы, подтвердил глава американского минфина Министр финансов Франции полагает, что нельзя позволять США диктовать условия в мировой экономике Минфин США в течение нескольких недель разработает новые санкции против России - Мнучин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]