GM обещает увеличить инвестиции в предприятия в США до $9 млрд - СМИ

Руководство General Motors (GM), недовольное темпами продвижения переговоров с профсоюзом, обратилось напрямую к сотрудникам компании, представив им свои предложения по изменению условий контракта, рассчитывая, таким образом, положить конец продолжающейся уже 26 дней забастовке.
В письме, направленном сотрудникам руководителем глобальных производственных операций GM Джеральдом Джонсоном, представлены предложения об изменении статуса временных служащих на постоянный, а также предложения об увеличении вознаграждений, включая зарплаты и премии, пишет The Wall Street Journal.
Кроме того, GM предлагает увеличить инвестиции в производственные предприятия компании в США до $9 млрд с планировавшихся ранее $7 млрд, сообщил источник газеты.
Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) ранее на этой неделе заявлял о том, что требует от GM более четких заверений в будущей сохранности их рабочих мест, то есть подтверждения, что компания намерена наращивать выпуск автомобилей в США.
Забастовка работников GM привела к остановке работы более 30 заводов концерна на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase оценил потери GM за первые две недели забастовки более чем в $1 млрд.
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