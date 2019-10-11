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Дальнее зарубежье 11.10.2019 22:15

США и КНР достигли частичного соглашения по торговле

Представители США и КНР согласовали частичное соглашение по спорным вопросам торговли, что может позволить заключить "перемирие" в торговой войне, сообщает в пятницу Bloomberg.

Договоренности предусматривают некоторые уступки Китая в вопросе торговли сельхозпродукцией. В обмен на это США будут готовы ослабить действующие против Пекина пошлины.

Предполагается, что эти промежуточные договоренности могут в дальнейшем стать основной для более масштабного соглашения по торговле.

Bloomberg предупреждает, что подготовленные меры могут быть скорректированы позже в пятницу, когда президент США Дональд Трамп проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хе.

Со своей стороны министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции назвал переговоры с китайской стороны продуктивными. При этом он попросил журналистов дождаться результатов переговоров Трамп и Лю Хе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]