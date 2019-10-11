США и КНР достигли частичного соглашения по торговле

Представители США и КНР согласовали частичное соглашение по спорным вопросам торговли, что может позволить заключить "перемирие" в торговой войне, сообщает в пятницу Bloomberg.
Договоренности предусматривают некоторые уступки Китая в вопросе торговли сельхозпродукцией. В обмен на это США будут готовы ослабить действующие против Пекина пошлины.
Предполагается, что эти промежуточные договоренности могут в дальнейшем стать основной для более масштабного соглашения по торговле.
Bloomberg предупреждает, что подготовленные меры могут быть скорректированы позже в пятницу, когда президент США Дональд Трамп проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хе.
Со своей стороны министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции назвал переговоры с китайской стороны продуктивными. При этом он попросил журналистов дождаться результатов переговоров Трамп и Лю Хе.
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