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Дальнее зарубежье 11.10.2019 22:17

США разместили дополнительно 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии - Пентагон

Пентагон США в пятницу подтвердил поступавшие ранее сообщения о дополнительном размещении 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии.

В заявлении, распространенном ведомством, отмечается, что "министр обороны (Марк) Эспер проинформировал кронпринца Саудовской Аравии и министра обороны Мухаммеда бин Салмана сегодня утром о размещении дополнительных войск, чтобы гарантировать и усилить оборону Саудовской Аравии".

В частности, речь идет о переброске двух батарей Patriot и одной системы THAAD.

"Учитывая предыдущую переброски (войск - ИФ), речь идет о дополнительных 3 тыс. военнослужащих (...)", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в нем указывается, что Соединенные Штаты "не ищут конфликта с иранским режимом".

"Но мы будем сохранять мощный военный потенциал в регионе, который готов реагировать на любой кризис, и будет защищать силы и интересы США в регионе", - подчеркивается в нем.

Таким образом, с учетом прежних перебросок подкреплений, в общей сложности, в зоне ответственности Центрального командования ВС США (на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) теперь находятся почти 14 тыс. дополнительных военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]