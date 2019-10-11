США разместили дополнительно 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии - Пентагон

Пентагон США в пятницу подтвердил поступавшие ранее сообщения о дополнительном размещении 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии.
В заявлении, распространенном ведомством, отмечается, что "министр обороны (Марк) Эспер проинформировал кронпринца Саудовской Аравии и министра обороны Мухаммеда бин Салмана сегодня утром о размещении дополнительных войск, чтобы гарантировать и усилить оборону Саудовской Аравии".
В частности, речь идет о переброске двух батарей Patriot и одной системы THAAD.
"Учитывая предыдущую переброски (войск - ИФ), речь идет о дополнительных 3 тыс. военнослужащих (...)", - говорится в заявлении.
Вместе с тем, в нем указывается, что Соединенные Штаты "не ищут конфликта с иранским режимом".
"Но мы будем сохранять мощный военный потенциал в регионе, который готов реагировать на любой кризис, и будет защищать силы и интересы США в регионе", - подчеркивается в нем.
Таким образом, с учетом прежних перебросок подкреплений, в общей сложности, в зоне ответственности Центрального командования ВС США (на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) теперь находятся почти 14 тыс. дополнительных военнослужащих.
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