Дата проведения переговоров по Сирии может сдвинуться на ноябрь - глава МИД Казахстана

Очередная встреча в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Вообще мы планировали (провести астанинские переговоры по Сирии - ИФ) на конец октября, но сейчас не знаем, насколько это сдвинется", - сказал Тлеуберди журналистам в субботу.

Он также не исключил, что дата может сдвинуться.

"Ну, на ноябрь", - пояснил он.

"Пока точных дат нет, вы видите, сейчас осложнения на севере Сирии, поэтому тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами. Поэтому мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным", - отметил Тлеуберди.

Министр добавил, что Астанинский процесс не теряет своей актуальности.

"Странам-гарантам нужно снова сесть за стол переговоров, обсудить происходящие там события. Мы готовы принять данную площадку, организовать диалог", - сказал Тлеуберди.