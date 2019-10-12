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Регион 12.10.2019 12:15

Эксперты Дипакадемии РФ исключают войну США с Ираном из-за планов Трампа на второй срок

На данном этапе силовые действия США в отношении Ирана можно исключить в силу предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа больше не втягивать страну в конфликты на Ближнем Востоке, считают авторы доклада Дипломатической академии МИД РФ.

"Вариант войны с Ираном пока исключается в силу, в том числе, намерения Трампа переизбраться в 2020 году: он обещал своему электорату, что больше не будет никаких войн с участием США на Ближнем Востоке", - говорится в докладе "Положение дел в мире", имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Вместе с тем, по мнению авторов доклада, "отказ США от поиска компромисса, нарастание силового, санкционного и иного воздействия на неугодные им режимы, в число которых попала и Турция - из-за разногласий с США по Сирии и военно-технического сотрудничества с Россией, ведут к нарастанию региональной напряженности".

"Такая политика чревата возможными столкновениями и провокациями как в отношении энергетических и инфраструктурных объектов региона, так и в отношении морских торговых путей в районе Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов", - говорится в докладе, подготовленном под руководством ректора Дипакадемии Александра Яковенко.

Тем не менее, как считают эксперты, "безопасность нефтяных и других стратегических объектов может быть обеспечена урегулированием конфликта в Йемене, поэтапным продвижением по пути формирования всеми странами зоны Персидского залива, включая Иран, системы региональной безопасности, что последовательно предлагает российская дипломатия".

"В осложнившейся в результате Арабской весны ситуации в регионе Россия оказалась здесь в роли главной модерирующей державы, без которой всей региональной политике грозит крах. В этом же направлении действует Китай в рамках своего проекта "Один пояс, один путь", - подчеркивается в докладе.

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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]