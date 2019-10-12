Финансовая подпитка террористов за счет наркотрафика должна быть пресечена путем совместных законодательных решений стран региона - Володин

Взаимодействие парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России позволит обеспечить условия для эффективной борьбы с терроризмом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Важно создать такие правовые условия, когда снабжение террористических группировок оружием, материально-финансовыми и кадровыми ресурсами станет невозможным. Необходима комплексная стратегия пресечения финансовой подпитки террористов за счет наркотрафика", - заявил Володин в субботу в Стамбуле на Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
Он привел данные, согласно которым "ежегодные поставки героина и опиатов из Афганистана только по северному маршруту в страны Центральной Азии и Россию оцениваются в среднем на уровне около 55 тонн". "А это всего лишь один процент объема выявленных поставок", - отметил Володин.
По его словам, "важнейшее условие для эффективной борьбы с терроризмом - формирование единого правового пространства".
"И в этом основная роль отводится взаимодействию парламентов, обмену опытом, лучшими практиками принятия решений. Недопустимо, когда террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно. Террористы этим пользуются, чтобы избежать ответственности", - сказал Володин.
Третья конференция спикеров парламентов по вопросам противодействия терроризму и укреплению регионального взаимодействия проходит в Стамбуле 12 октября.
Странами-участницами конференции являются Турция, Иран, Пакистан, Афганистан, Китай и Россия.
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