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Регион 12.10.2019 14:26

Финансовая подпитка террористов за счет наркотрафика должна быть пресечена путем совместных законодательных решений стран региона - Володин

Взаимодействие парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России позволит обеспечить условия для эффективной борьбы с терроризмом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Важно создать такие правовые условия, когда снабжение террористических группировок оружием, материально-финансовыми и кадровыми ресурсами станет невозможным. Необходима комплексная стратегия пресечения финансовой подпитки террористов за счет наркотрафика", - заявил Володин в субботу в Стамбуле на Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Он привел данные, согласно которым "ежегодные поставки героина и опиатов из Афганистана только по северному маршруту в страны Центральной Азии и Россию оцениваются в среднем на уровне около 55 тонн". "А это всего лишь один процент объема выявленных поставок", - отметил Володин.

По его словам, "важнейшее условие для эффективной борьбы с терроризмом - формирование единого правового пространства".

"И в этом основная роль отводится взаимодействию парламентов, обмену опытом, лучшими практиками принятия решений. Недопустимо, когда террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно. Террористы этим пользуются, чтобы избежать ответственности", - сказал Володин.

Третья конференция спикеров парламентов по вопросам противодействия терроризму и укреплению регионального взаимодействия проходит в Стамбуле 12 октября.

Странами-участницами конференции являются Турция, Иран, Пакистан, Афганистан, Китай и Россия.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТИТЕРРОР, ПАРЛАМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]