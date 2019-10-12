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Регион 12.10.2019 15:00

Министр обороны Турции опровергает информацию об обстреле турецкой артиллерией военных США на севере Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар в субботу выступил с опровержением информации о том, что накануне вечером военные США попали под огонь турецкой артиллерии на севере Сирии.

"Об обстреле военных США в Сирии не может быть и речи", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

При этом Акар подчеркнул, что военные Турции находятся в координации США по вопросу действий в Сирии.

Ранее в Пентагоне подтвердили появившуюся в СМИ информацию, что в пятницу вечером американские военные в окрестностях сирийского города Кобани оказались под огнем турецкой артиллерии. Никто из американцев не пострадал, однако Пентагон потребовал, чтобы Турция свернула все операции, которые могли бы потребовать "оборонительной" реакции американской стороны.

В свою очередь в Минобороны Турции утверждали, что турецкие военные не открывали огонь по американскому наблюдательному посту, и что военнослужащие предпринимают все меры предосторожности.

Турция начала операцию на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах.

США выступают против этой операции. Накануне также стало известно, что президент США Дональд Трамп подпишет указ, который наделит министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к ухудшению обстановки.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ОБСТРЕЛ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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