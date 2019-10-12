"Brexit" без соглашения может "стоить" Латвии 2,3 млн евро в год, подсчитали в правительстве республики

Латвийский кабинет министров на внеочередном заседании постановил зарезервировать в бюджете деньги для решения последствий выхода Великобритании из Европейского союза.

Правительство в закрытой части заседания заслушало сообщение Министерства иностранных дел о необходимости дополнительного финансирования для решения последствий "Brexit".

Как сообщил глава МИД Эдгар Ринкевич, обсуждалось "необходимое дополнительное финансирование в случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, а также в случае, если соглашение будет достигнуто".

По предварительной оценке, если "Brexit" произойдет без соглашения, в бюджете этого года дополнительно потребуется 174 000 евро, далее каждый год - 2,3 млн евро. Если Великобритания выйдет из ЕС с соглашением, в этом году для последствий "Brexit" потребуется 89 100 евро, в следующем году - 662 000 евро.

Как указал министр, в основном дополнительные средства для решения последствий "Brexit" необходимы таможне, продовольственно-ветеринарной службе и другим органам.

По оценкам Банка Латвии, выход Великобритании из ЕС может уменьшить валовой внутренний продукт Латвии на 0,8-1,7 процентного пункта.

Как заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич, "Brexit" без соглашения будет означать, что в будущем Латвия должна вносить более крупные взносы в бюджет ЕС. Расчеты Минфина показывают, что в 2020 году они могут увеличиться на 23 млн евро. Также после "Brexit" Латвия получит меньше средств из фондов ЕС, поскольку взносы в его бюджет Великобритания больше вносить не будет.

"Следует отметить, что в процессе "Brexit" много неизвестного, поэтому любая оценка его возможных последствий для экономики приблизительна и основана на ряде предположений. Часть этого негативного эффекта мы ощущаем уже сейчас - неизвестность по поводу дальнейшей судьбы Великобритании заставила многие предприятия пересмотреть свои инвестиционные планы, снизить экономическую активность, что косвенно затронуло и латвийских экспортеров", - сказал Римшевич.