"Brexit" без соглашения может "стоить" Латвии 2,3 млн евро в год, подсчитали в правительстве республики

Латвийский кабинет министров на внеочередном заседании постановил зарезервировать в бюджете деньги для решения последствий выхода Великобритании из Европейского союза.
Правительство в закрытой части заседания заслушало сообщение Министерства иностранных дел о необходимости дополнительного финансирования для решения последствий "Brexit".
Как сообщил глава МИД Эдгар Ринкевич, обсуждалось "необходимое дополнительное финансирование в случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, а также в случае, если соглашение будет достигнуто".
По предварительной оценке, если "Brexit" произойдет без соглашения, в бюджете этого года дополнительно потребуется 174 000 евро, далее каждый год - 2,3 млн евро. Если Великобритания выйдет из ЕС с соглашением, в этом году для последствий "Brexit" потребуется 89 100 евро, в следующем году - 662 000 евро.
Как указал министр, в основном дополнительные средства для решения последствий "Brexit" необходимы таможне, продовольственно-ветеринарной службе и другим органам.
По оценкам Банка Латвии, выход Великобритании из ЕС может уменьшить валовой внутренний продукт Латвии на 0,8-1,7 процентного пункта.
Как заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич, "Brexit" без соглашения будет означать, что в будущем Латвия должна вносить более крупные взносы в бюджет ЕС. Расчеты Минфина показывают, что в 2020 году они могут увеличиться на 23 млн евро. Также после "Brexit" Латвия получит меньше средств из фондов ЕС, поскольку взносы в его бюджет Великобритания больше вносить не будет.
"Следует отметить, что в процессе "Brexit" много неизвестного, поэтому любая оценка его возможных последствий для экономики приблизительна и основана на ряде предположений. Часть этого негативного эффекта мы ощущаем уже сейчас - неизвестность по поводу дальнейшей судьбы Великобритании заставила многие предприятия пересмотреть свои инвестиционные планы, снизить экономическую активность, что косвенно затронуло и латвийских экспортеров", - сказал Римшевич.
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