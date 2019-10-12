Нарендра Моди на саммите с Си Цзиньпином объявил о начале новой эры сотрудничества Индии и Китая

Индийский премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу заявил, что Индия и КНР вступают в новую эру отношений, сообщает издание "Таймс оф Индиа".
Такие заявления премьер сделал в ходе двухдневного саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит проходил в городе Махабалипурам к югу от Ченнаи - столицы штата Тамилнад.
"Новая эра сотрудничества начинается сегодня посредством "концепции Ченнаи", - цитирует газета слова Нарендры Моди.
"Мы договорились осторожно преодолевать разногласия, не давая им перерасти в споры. Мы договорились, что будем проявлять внимательность к предметам для беспокойства, наличествующим у обеих сторон", - пояснил премьер.
По его словам, Индия и Китая на протяжении большей части последних двух тысячелетий представляли собой глобальные экономические полюса силы, а теперь обе страны постепенно возвращают себе этот статус.
В свою очередь секретарь по иностранным делам Индии Виджай Гокхале заявил, что лидеры обеих стран говорили о борьбе с терроризмом, о необходимости расширять торговлю и инвестиции между странами, а также о проблеме торгового дефицита Индии в отношении Китая.
Западные СМИ отмечают, что Индия в попытках уравновесить растущее влияние КНР в Индо-Тихоокеанском регионе сблизилась с США и их союзниками, однако этот шаг привел к укреплению поддержки КНР Пакистана.
Кроме этого, напоминают СМИ, китайский проект "Один пояс и один путь" затрагивает ту часть Кашмира, которой управляет Пакистан. Между тем, Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством и разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в отношениях Индии и Пакистана.
За два дня до встречи с премьером Индии Си Цзиньпин проводил переговоры с премьером Пакистана Имраном Ханом.
В то же время, подчеркивают СМИ, и Индия и Китай противостоят торговой политике нынешней администрации США, а также рассчитывают расширить доступ на рынки друг у друга.
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