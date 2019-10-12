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Дальнее зарубежье 12.10.2019 17:30

Нарендра Моди на саммите с Си Цзиньпином объявил о начале новой эры сотрудничества Индии и Китая

Индийский премьер-министр Индии Нарендра Моди в субботу заявил, что Индия и КНР вступают в новую эру отношений, сообщает издание "Таймс оф Индиа".

Такие заявления премьер сделал в ходе двухдневного саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит проходил в городе Махабалипурам к югу от Ченнаи - столицы штата Тамилнад.

"Новая эра сотрудничества начинается сегодня посредством "концепции Ченнаи", - цитирует газета слова Нарендры Моди.

"Мы договорились осторожно преодолевать разногласия, не давая им перерасти в споры. Мы договорились, что будем проявлять внимательность к предметам для беспокойства, наличествующим у обеих сторон", - пояснил премьер.

По его словам, Индия и Китая на протяжении большей части последних двух тысячелетий представляли собой глобальные экономические полюса силы, а теперь обе страны постепенно возвращают себе этот статус.

В свою очередь секретарь по иностранным делам Индии Виджай Гокхале заявил, что лидеры обеих стран говорили о борьбе с терроризмом, о необходимости расширять торговлю и инвестиции между странами, а также о проблеме торгового дефицита Индии в отношении Китая.

Западные СМИ отмечают, что Индия в попытках уравновесить растущее влияние КНР в Индо-Тихоокеанском регионе сблизилась с США и их союзниками, однако этот шаг привел к укреплению поддержки КНР Пакистана.

Кроме этого, напоминают СМИ, китайский проект "Один пояс и один путь" затрагивает ту часть Кашмира, которой управляет Пакистан. Между тем, Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством и разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в отношениях Индии и Пакистана.

За два дня до встречи с премьером Индии Си Цзиньпин проводил переговоры с премьером Пакистана Имраном Ханом.

В то же время, подчеркивают СМИ, и Индия и Китай противостоят торговой политике нынешней администрации США, а также рассчитывают расширить доступ на рынки друг у друга.

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Тэги: ИНДИЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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