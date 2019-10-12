Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0264 GBR   2.1163 TRY   0.2908

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.55 0.96 Brent 59.10 0.78

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.10.2019 15:51

На севере Сирии взят под контроль город Рас-эль-Айн - турецкие военные

Сирийский пограничный город Рас-эль-Айнбыл взят под контроль в рамках операции Турции "Источник мира", говорится в сообщении на странице ВС Турции в Twitter.

"В рамках успешных действий, предпринимаемых в рамках операции "Источник мира", город Рас-эль-Айн, расположенный к востоку от Евфрата, перешел под контроль (ВС Турции - ИФ)", - говорится в сообщении на странице ВС Турции в Twitter.

В свою очередь издание "Сабах" уточняет, что город был взят Сирийской национальной армией, которой оказывает поддержку Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ГОРОД


Похожие новости


ЕС поддерживает контакты с Анкарой в связи с операцией на северо-востоке Сирии Военная операция Турции не нарушит территориальную целостность Сирии – МИД Азербайджана Минобороны Турции сообщает о нейтрализации почти 350 боевиков с начала операции в Сирии ВВС Турции приступили к нанесению ударов по северу Сирии - СМИ Эрдоган объявил о начале военной операции "Родник мира" на севере Сирии Эрдоган обсудил с Путиным по телефону операцию Турции в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]