На севере Сирии взят под контроль город Рас-эль-Айн - турецкие военные

Сирийский пограничный город Рас-эль-Айнбыл взят под контроль в рамках операции Турции "Источник мира", говорится в сообщении на странице ВС Турции в Twitter.
"В рамках успешных действий, предпринимаемых в рамках операции "Источник мира", город Рас-эль-Айн, расположенный к востоку от Евфрата, перешел под контроль (ВС Турции - ИФ)", - говорится в сообщении на странице ВС Турции в Twitter.
В свою очередь издание "Сабах" уточняет, что город был взят Сирийской национальной армией, которой оказывает поддержку Турция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.
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