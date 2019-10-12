Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0264 GBR   2.1163 TRY   0.2908

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.55 0.96 Brent 59.10 0.78

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.10.2019 16:43

Путин осудил атаки на танкеры в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил о своем неприятии нападений на танкеры в Персидском заливе вне зависимости от того, кто совершал эти атаки.

Англоязычная версия телеканала RT отмечает, что в интервью российский лидер осудил атаки на нефтяные танкеры в Персидском заливе вне зависимости от того, кто стоял за ними.

В середине мая этого года МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах" вблизи территориальных вод страны в отношении четырех судов, два из которых были саудовскими. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Накануне МИД Ирана подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТАНКЕРЫ, АТАКИ


Похожие новости


Путин на саммите СНГ в Ашхабаде обсудит с коллегами новые задачи и перспективы Содружества Медведев поздравил Путина с днем рождения Алиев и Путин в телефонном разговоре обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений между Баку и Москвой Лукашенко в поздравлении Путину подчеркнул его влияние на международной арене Визит президента Узбекистана в Россию состоится в начале февраля следующего года - Матвиенко Путин: Россия выступает сторонником делового партнёрства в целях обеспечения глобальной энергетической безопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]