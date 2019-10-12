Путин осудил атаки на танкеры в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил о своем неприятии нападений на танкеры в Персидском заливе вне зависимости от того, кто совершал эти атаки.
Англоязычная версия телеканала RT отмечает, что в интервью российский лидер осудил атаки на нефтяные танкеры в Персидском заливе вне зависимости от того, кто стоял за ними.
В середине мая этого года МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах" вблизи территориальных вод страны в отношении четырех судов, два из которых были саудовскими. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.
В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.
13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.
Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.
Накануне МИД Ирана подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер.
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