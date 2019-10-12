Путин осудил атаки на танкеры в Персидском заливе

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил о своем неприятии нападений на танкеры в Персидском заливе вне зависимости от того, кто совершал эти атаки.

Англоязычная версия телеканала RT отмечает, что в интервью российский лидер осудил атаки на нефтяные танкеры в Персидском заливе вне зависимости от того, кто стоял за ними.

В середине мая этого года МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах" вблизи территориальных вод страны в отношении четырех судов, два из которых были саудовскими. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Накануне МИД Ирана подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер.