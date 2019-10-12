В Баку подтвердили контакт между Алиевым и Пашиняном на саммите в Ашхабаде

Официальный Баку подтвердил информацию о контакте между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите в Ашхабаде.

"Согласно протоколу, в ходе официального обеда, организованного в честь глав государств, участвовавших в саммите, президент Азербайджана и премьер-министр Армении сидели рядом, в алфавитном порядке. Естественно, что между ними был контакт", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь главы государства Азер Гасымов.

Гасымов отметил, что в ходе беседы обсуждался вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

А. Мамедов