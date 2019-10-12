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Карабахский конфликт 12.10.2019 15:38

В Баку подтвердили контакт между Алиевым и Пашиняном на саммите в Ашхабаде

Официальный Баку подтвердил информацию о контакте между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите в Ашхабаде.

"Согласно протоколу, в ходе официального обеда, организованного в честь глав государств, участвовавших в саммите, президент Азербайджана и премьер-министр Армении сидели рядом, в алфавитном порядке. Естественно, что между ними был контакт", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь главы государства Азер Гасымов.

Гасымов отметил, что в ходе беседы обсуждался вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]