Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство - Путин

Президент РФ Владимир Путин рассказал о добрых отношениях, которые у него сложились с королем Саудовской Аравии и наследным принцем.

"Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаём этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит - после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь, в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News, Al Arabiya, перед своим визитом в Саудовскую Аравию и Эмираты.

Он отметил, что в советские времена между Саудовской Аравией и СССР "отношения находились на достаточно низком уровне". "За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство", - подчеркнул президент РФ.

"Мы хорошо продвигаемся вперед фактически во всех областях", - приводит слова Путина англоязычная версия телеканала Al Arabiya.

По словам Путина, у него сложились "очень добрые отношения и с королём, и с наследным принцем".

Также президент приветствовал увеличение уровня сотрудничества с Саудовской Аравией и с ОАЭ как в рамках ОПЕК+, так и формате двустороннего взаимодействия между государствами.

Президент РФ посетит Саудовскую Аравию 14 октября, а 15 октября отправится в ОАЭ.