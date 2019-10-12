Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0264 GBR   2.1163 TRY   0.2908

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.55 0.96 Brent 59.10 0.78

Погода в Баку

  ночь день

Регион 12.10.2019 21:22

Иранский танкер в Красном море подал сигнал бедствия, но потом перестал выходить на связь - СМИ

Саудовская Аравия приняла сигнал бедствия с иранского танкера SABITI, получившего ранее повреждения в Красном море, передает в субботу сайт межарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на пограничную охрану королевства.

Судно продолжало двигаться. Затем его экипаж отключил транспондер прежде, чем силы Саудовской Аравии могли оказать танкеру помощь, отметили в пограничной охране.

При этом танкер не отвечал на многочисленные попытки саудовской стороны выйти с ним на связь.

Согласно данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, последний раз экипаж танкера передавал сведения о местоположении примерно шесть часов назад. Тогда он двигался со скоростью примерно 19 км/ч в юго-восточном направлении.

Накануне МИД Ирана подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в пятницу утром Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер SABITI. По информации Тегерана, в танкер попали две ракеты.

В субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что следователи уже прояснили основные непонятные моменты, связанные с атакой на танкер SABITI.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, ТАНКЕР, СИГНАЛ


Похожие новости


На иранском танкере около побережья Саудовской Аравии произошел взрыв, зафиксирован разлив нефти Европейские лидеры в Нью-Йорке признавались, что не знают виновных в атаке на саудовские нефтяные объекты - Рухани Эр-Рияд будет считать актом войны атаку на Saudi Aramco, если выяснится, что она совершена с территории Ирана Йеменские повстанцы предупредили о якобы готовящихся Ираном новых ударах по Саудовской Аравии США разместили эсминец с системой ПРО на севере Персидского залива для защиты Саудовской Аравии Глава МИД Ирана назвал выдумкой обвинения в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]