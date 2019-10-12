Иранский танкер в Красном море подал сигнал бедствия, но потом перестал выходить на связь - СМИ

Саудовская Аравия приняла сигнал бедствия с иранского танкера SABITI, получившего ранее повреждения в Красном море, передает в субботу сайт межарабской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на пограничную охрану королевства.
Судно продолжало двигаться. Затем его экипаж отключил транспондер прежде, чем силы Саудовской Аравии могли оказать танкеру помощь, отметили в пограничной охране.
При этом танкер не отвечал на многочисленные попытки саудовской стороны выйти с ним на связь.
Согласно данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, последний раз экипаж танкера передавал сведения о местоположении примерно шесть часов назад. Тогда он двигался со скоростью примерно 19 км/ч в юго-восточном направлении.
Накануне МИД Ирана подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что в пятницу утром Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер SABITI. По информации Тегерана, в танкер попали две ракеты.
В субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что следователи уже прояснили основные непонятные моменты, связанные с атакой на танкер SABITI.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок
Помпео: Салливан на посту посла США в РФ сможет внести вклад в укрепление отношений между Вашингтоном и Москвой
Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство - Путин
"Brexit" без соглашения может "стоить" Латвии 2,3 млн евро в год, подсчитали в правительстве республики
Китай и США на торговых переговорах достигли существенного прогресса - вице-премьер Госсовета КНР
GM обещает увеличить инвестиции в предприятия в США до $9 млрд - СМИ
Эксперты Дипакадемии РФ увидели в неожиданной популярности Греты Тутберг кризис устойчивого развития и полный провал западных элит
Азербайджан просит прикаспийские страны помочь в поиске пропавшего рыбака
ЕС в 2020г начнет реализацию проектов по экономическому развитию регионов Азербайджана стоимостью более 13 млн евро
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
В Баку обсудили роль русского языка и литературы в системе высшего образования Азербайджана
Компания Bakcell рассказала журналистам о новинках в сфере телекоммуникаций
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго