Франция приостанавливает продажу оружия Турции

В МИД Франции объявили о решении Парижа приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.
"Это решение вступает в силу немедленно", - отмечается в опубликованном в субботу заявлении французского внешнеполитического ведомства.
Ранее аналогичные ограничения ввели ФРГ и Нидерланды. Ожидается, что главы МИД ЕС обсудят последствия турецкой операции на следующей неделе.
Турции в настоящее врем проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.
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