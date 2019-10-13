Франция приостанавливает продажу оружия Турции

В МИД Франции объявили о решении Парижа приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.

"Это решение вступает в силу немедленно", - отмечается в опубликованном в субботу заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Ранее аналогичные ограничения ввели ФРГ и Нидерланды. Ожидается, что главы МИД ЕС обсудят последствия турецкой операции на следующей неделе.

Турции в настоящее врем проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.