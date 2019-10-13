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Регион 13.10.2019 09:00

Франция приостанавливает продажу оружия Турции

В МИД Франции объявили о решении Парижа приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.

"Это решение вступает в силу немедленно", - отмечается в опубликованном в субботу заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Ранее аналогичные ограничения ввели ФРГ и Нидерланды. Ожидается, что главы МИД ЕС обсудят последствия турецкой операции на следующей неделе.

Турции в настоящее врем проводит военную операцию против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Европейские страны призывают Анкару прекратить боевые действия.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]