Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0264 GBR   2.1163 TRY   0.2908

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.55 0.96 Brent 59.10 0.78

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.10.2019 10:05

Новым послом Украины в США может стать Ельченко - СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский может назначить на должность посла в США постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, передает украинская служба "Голоса Америки".

"На этом (постпред Украины в ООН - ИФ) посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации", - говорится в сообщении.

Зеленский заявлял во время пресс-марафона 10 октября, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал, кого именно он выбрал.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил тогда Зеленский.

Ранее соответствующую должность занимал Валерий Чалый.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ПОСОЛ


Похожие новости


Пенс хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с президентом Украины для оправдания Трампа США "сбросили" решение "проблемы Украины" на Европу, а она и "не шевелится" - Лукашенко Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов Трамп призвал Европу оказывать больше помощи Украине Зеленский надеется на "мощную" встречу с Трампом Трамп назвал сфабрикованными сообщения о его требованиях к Зеленскому начать расследование в отношении Хантера Байдена

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]