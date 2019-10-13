Новым послом Украины в США может стать Ельченко - СМИ

Украинский президент Владимир Зеленский может назначить на должность посла в США постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, передает украинская служба "Голоса Америки".
"На этом (постпред Украины в ООН - ИФ) посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации", - говорится в сообщении.
Зеленский заявлял во время пресс-марафона 10 октября, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал, кого именно он выбрал.
"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил тогда Зеленский.
Ранее соответствующую должность занимал Валерий Чалый.
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