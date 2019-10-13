Эксперты Дипакадемии РФ увидели в неожиданной популярности Греты Тутберг кризис устойчивого развития и полный провал западных элит

Популярность шведской школьницы эко-активистки Греты Тунберг говорит о глобальном кризисе в сфере устойчивого развития, считают авторы доклада Дипломатической академии МИД РФ.
"Она (роль России - ИФ) востребована вновь, теперь уже и в сфере устойчивого развития, о кризисе которого говорит такое явление - а оно свидетельствует в том числе о полном провале на этом направлении западных элит, бездействовавших на протяжении всего "однополярного момента", как странно неожиданная популярность шведской школьницы Греты Тунберг", - отмечается в докладе "Положение дел в мире: политика, экономика, развитие", подготовленного под руководством ректора Дипакадемии МИД РФ Александра Яковенко.
Говоря об актуальной повестке дня мирового развития, эксперты отмечают тот факт, что перед миром "стоит проблема занятости трудоспособного населения": "От эффективного разрешения возможного "кризиса занятости" напрямую зависит устойчивость политических систем в подавляющем большинстве государств мира, а также смягчение остроты продолжающихся и формирующихся локальных и региональных конфликтов".
По мнению экспертов, "четвертая технологическая революция, предвестниками которой являются роботизация и искусственный интеллект, способна в ближайшее время сократить "армию труда" (прежде всего в странах "золотого миллиарда") не менее чем на 75 млн рабочих мест.
"В повестку дня встает вопрос о введении всеобщего прожиточного минимума. Движение развитых экономик по подобной траектории может усилить внутренние напряжения в обществах Запада и иметь следствием дальнейшее укрепление сил, выступающих с радикально-популистских позиций", - отмечается в докладе.
За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали в международные организации, в частности, ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.
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