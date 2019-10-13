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Внутренняя политика 13.10.2019 12:40

Президент Алиев поздравил Айдына Сулейманова с победой на Чемпионате мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Айдына Сулейманова с победой на Чемпионате мира по шахматам в Индии среди мальчиков и девочек 14 лет, сообщает официальный сайт главы государства.

"От души поздравляю тебя с победой на Чемпионате мира по шахматам в Индии. Лидируя с первых туров, ты завершил турнир победой и, став чемпионом мира среди своих сверстников, открыл очередную яркую страницу в шахматной истории Азербайджана", - отмечается в поздравлении.

Глава государства пожелал Сулейманову всего наилучшего и новых побед.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШАХМАТИСТ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]