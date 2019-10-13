Президент Алиев поздравил Айдына Сулейманова с победой на Чемпионате мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Айдына Сулейманова с победой на Чемпионате мира по шахматам в Индии среди мальчиков и девочек 14 лет, сообщает официальный сайт главы государства.

"От души поздравляю тебя с победой на Чемпионате мира по шахматам в Индии. Лидируя с первых туров, ты завершил турнир победой и, став чемпионом мира среди своих сверстников, открыл очередную яркую страницу в шахматной истории Азербайджана", - отмечается в поздравлении.

Глава государства пожелал Сулейманову всего наилучшего и новых побед.

А. Мамедов