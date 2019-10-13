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Регион 13.10.2019 14:34

Премьер Пакистана отправляется в Иран и Саудовскую Аравию "мирить" Тегеран и Эр-Рияд

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье отправляется в Иран, а позднее в Саудовскую Аравию с посреднической миссией: попытаться снизить напряженность между Тегераном и Эр-Риядом, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

В частности, в Иране Имран Хан встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и иранским президентом Хасаном Рухани.

Согласно заявлению МИД Пакистана, пакистанский премьер в ходе визита в Иран сосредоточит усилия "на мире и безопасности в регионе".

В то же время в министерстве иностранных дел Пакистана не стали предоставлять деталей визита Хана в Саудовскую Аравию.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что в сентябре Имран Хан заявлял, что и США, и Саудовская Аравия попросили его посредничать в их контактах с Ираном с целью снизить напряженность в Персидском заливе.

СМИ поясняют, что Пакистан поддерживает тесные отношения с Саудовской Аравией, а в королевстве живут и работают свыше 2,5 млн пакистанских граждан. В то же время Исламабад имеет хорошие отношения с Тегераном и представляет дипломатические интересы Ирана в США.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]