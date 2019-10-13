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Дальнее зарубежье 13.10.2019 13:10

В Тунисе стартовал второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента Туниса начался в воскресенье в 8:00 по местному времени, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ливанского издания The Daily Star.

За президентский пост борются два кандидата - бывший профессор права Каис Саид, отстаивающий консервативные взгляды, в том числе в сфере семейных отношений, и предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи, который в предвыборной кампании концентрировался на таких темах как экономическая либерализация и борьба с бедностью.

Оба они считаются новичками в политической жизни Туниса, однако в ходе первого сентябрьского тура выборов они опередили более традиционных кандидатов на фоне недовольства населения стагнацией экономики, высоким уровнем безработицы и низким качеством общественных услуг.

Каис Саид в первом туре получил 18,4% голосов, а Набиль Каруи - 15,6%. В то же время явка на выборах не продемонстрировала высоких показателей - 45%.

Западные СМИ отмечают, что исход выборов остается неясным, а опросы общественного мнения по выборам находятся под запретом.

Ранее в течение более месяца Набиль Каруи находился под стражей по подозрению в отмывании денег, однако в минувшую среду его освободили.

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Тэги: ТУНИС, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ТУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]