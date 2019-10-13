В Тунисе стартовал второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента Туниса начался в воскресенье в 8:00 по местному времени, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ливанского издания The Daily Star.
За президентский пост борются два кандидата - бывший профессор права Каис Саид, отстаивающий консервативные взгляды, в том числе в сфере семейных отношений, и предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи, который в предвыборной кампании концентрировался на таких темах как экономическая либерализация и борьба с бедностью.
Оба они считаются новичками в политической жизни Туниса, однако в ходе первого сентябрьского тура выборов они опередили более традиционных кандидатов на фоне недовольства населения стагнацией экономики, высоким уровнем безработицы и низким качеством общественных услуг.
Каис Саид в первом туре получил 18,4% голосов, а Набиль Каруи - 15,6%. В то же время явка на выборах не продемонстрировала высоких показателей - 45%.
Западные СМИ отмечают, что исход выборов остается неясным, а опросы общественного мнения по выборам находятся под запретом.
Ранее в течение более месяца Набиль Каруи находился под стражей по подозрению в отмывании денег, однако в минувшую среду его освободили.
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