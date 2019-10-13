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Регион 13.10.2019 16:16

Президент РФ заявил, что иранский лидер заверил его в непричастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его иранский коллега Хасан Рухани заверил его в непричастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco.

В ходе интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya Путина спросили, получал ли в ходе недавно состоявшихся встреч российский президент от Рухани какие-либо "заверения в том, что Иран никоим образом не связан с этими атаками и что в принципе Иран никаким образом не участвовал в этих нападениях?"

"Да, он так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения", - сказал Путин.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

Спустя несколько дней министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти потребителям вернулись в полном объеме, при этом страна частично поставляла нефть из имеющихся запасов, поскольку добыча была восстановлена лишь наполовину. К концу сентября Саудовская Аравия планировала полностью восстановить добычу.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, АТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]