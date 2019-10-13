Президент РФ заявил, что иранский лидер заверил его в непричастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его иранский коллега Хасан Рухани заверил его в непричастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco.

В ходе интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya Путина спросили, получал ли в ходе недавно состоявшихся встреч российский президент от Рухани какие-либо "заверения в том, что Иран никоим образом не связан с этими атаками и что в принципе Иран никаким образом не участвовал в этих нападениях?"

"Да, он так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения", - сказал Путин.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

Спустя несколько дней министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти потребителям вернулись в полном объеме, при этом страна частично поставляла нефть из имеющихся запасов, поскольку добыча была восстановлена лишь наполовину. К концу сентября Саудовская Аравия планировала полностью восстановить добычу.