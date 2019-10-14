Елизавета II на тронной речи подтвердила намерения Джонсона выйти из ЕС 31 октября

Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом в понедельник назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.
"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября", - сказала королева, рассказывая о планах кабинета министров.
"Мое правительство намерено работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, основанными на свободной торговле и дружественном сотрудничестве", - отметила Елизавета II.
Правительство Великобритании будет работать (с ЕС - ИФ) в сфере сельского хозяйства, рыбной ловли и торговли, чтобы "воспользоваться возможностями, появляющимися благодаря выходу из ЕС", подчеркнула королева. Кроме того, оно представит законопроект, ограничивающий свободу перемещения граждан ЕС после Brexit.
Елизавета II также сообщила, что британское правительство намерено укрепить систему здравоохранения в Великобритании и продолжить борьбу с преступлениями с применением насилия. Темы здравоохранения и преступности являются острыми вопросами для британцев.
Королева рассказала, что правительство также намерено предпринимать меры в сфере образования, транспорта и экологии.
Елизавета II прибыла в палату лордов, где выступила с речью, вместе со своим супругом принцем Филиппом, который в 2017 году отошел от дел и перестал исполнять свои церемониальные обязанности.
Тронную речь, с которой королева традиционно выступает в парламенте, составляет кабинет министров Великобритании, в ней озвучиваются планы британского правительства по законопроектам на предстоящий год. Елизавета II выступает с тронной речью перед британским парламентом уже 65-й раз.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.
В то же время, в ходе одного из судебных разбирательств истец, выступавший против британского правительства, представил правительственный документ, в котором говорится, что Джонсон все же попросит ЕС об отсрочке, если не сможет достичь сделки.
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